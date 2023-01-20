Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, фигурантами которого стали сотрудники МВД, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Сотрудники МВД подозреваются в преступном сговоре с гражданскими лицами для организации незаконного получения мигрантами российского гражданства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения), — сказано в сообщении.
По версии следствия, сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области и неустановленные гражданские лица создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России и содействовали им в прохождении собеседования на знание русского языка. Затем иностранцев включали в государственные программы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Иркутской области. Задержаны семь человек, двое из которых — сотрудники управления по вопросам миграции. В ходе обысков по местам жительства и работы задержанных изъяты крупные суммы денег и документы, подтверждающие их деятельность.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Вячеслава Фокина, а также бывшего заместителя этого же ведомства Дмитрия Тахтаулова. По данным следствия, оба полицейских вместе с предпринимателем Андреем Школьниковым и неработающим Виталием Абрамовым подозреваются в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан Китайской Народной Республики. Инцидент произошел год назад. Тогда сотрудники Управления по вопросам миграции получили от бизнесменов просьбы о въезде иностранцев с ложными данными о целях приезда, воспользовались служебным положением и организовали оформление приглашений на въезд.