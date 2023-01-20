Полицейских в Иркутской области заподозрили в содействии мигрантам В Иркутской области возбудили дело о незаконной миграции с участием сотрудников МВД

Фото: shutterstock

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, фигурантами которого стали сотрудники МВД, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Сотрудники МВД подозреваются в преступном сговоре с гражданскими лицами для организации незаконного получения мигрантами российского гражданства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения), — сказано в сообщении.

По версии следствия, сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области и неустановленные гражданские лица создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России и содействовали им в прохождении собеседования на знание русского языка. Затем иностранцев включали в государственные программы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Иркутской области. Задержаны семь человек, двое из которых — сотрудники управления по вопросам миграции. В ходе обысков по местам жительства и работы задержанных изъяты крупные суммы денег и документы, подтверждающие их деятельность.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Вячеслава Фокина, а также бывшего заместителя этого же ведомства Дмитрия Тахтаулова. По данным следствия, оба полицейских вместе с предпринимателем Андреем Школьниковым и неработающим Виталием Абрамовым подозреваются в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан Китайской Народной Республики. Инцидент произошел год назад. Тогда сотрудники Управления по вопросам миграции получили от бизнесменов просьбы о въезде иностранцев с ложными данными о целях приезда, воспользовались служебным положением и организовали оформление приглашений на въезд.