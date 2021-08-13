Эксперт рассказал, кто ответственен за ЧП в общественном транспорте

За соблюдением правил провозки пассажиров, в том числе требований по опасным грузам, отвечает перевозчик. Об этом, комментируя взрыв автобуса в Воронеже, «МИР 24» рассказал директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Кроме того, если пассажир не пристёгивается, штраф за него также будет платить тот, кто осуществляет перевозку.

В этом случае контроль за тем, что перевозит пассажир, должен осуществлять водитель. Но тот же водитель вряд ли может каждый раз выходить из кабины, чтобы проверить, что перевозят пассажиры, и здесь есть определённая надежда на то, что пассажир не будет нарушать законодательство и брать с собой запрещённые вещества, — рассказал эксперт.

По его словам, аналогичные требования безопасности действуют для авиаперевозок. Однако степень риска в самолётах значительно выше, поэтому работает несколько барьеров предварительного досмотра пассажиров. Контролировать соблюдение правил на других видах транспорта намного сложнее, заключил он.

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался пассажирский автобус ПАЗ, в результате ЧП погибли два человека, ещё несколько получили ранения. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе взрыв газового баллона, однако перевозчик утверждает, что работает на дизельном топливе. По соцсетям и СМИ «гуляют» другие предположения, в том числе и о том, что взрыв автобуса является терактом.