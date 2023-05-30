Стало известно, кто должен компенсировать москвичам ущерб от ударов БПЛА Адвокат Гаевский рассказал, что в случае ЧС компенсировать ущерб должен резервный фонд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компенсировать ущерб москвичам от ударов беспилотников должен резервный фонд, он является источником выплат в случае чрезвычайных ситуаций, пояснил адвокат Сергей Гаевский. В разговоре с РИАМО эксперт уточнил, что размер и виды выплат устанавливаются законодательством РФ и субъектов России.

Источником выплаты компенсаций в связи с ЧС, как правило, является резервный фонд, создаваемый в структуре бюджета соответствующего уровня. Соответственно, порядок, размеры и виды компенсаций устанавливаются законодательством РФ и субъектов РФ, — отметил адвокат.

Эксперт рассказал, что компенсации в первую очередь регулируются Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В том числе статья 18 данного закона предусматривает право граждан на возмещение ущерба, полученного из-за чрезвычайных ситуаций. Также согласно постановлению правительства РФ от декабря 2019 года появилась возможность получения компенсации в размере 50 тысяч рублей за частично поврежденное имущество или в размере 100 тысяч рублей за полностью утраченное.

Кроме того, предусмотрена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Предприниматели также могут рассчитывать на компенсацию ущерба. Так, юридическим лицам и ИП может быть выплачена компенсация за частично утраченное имущество в размере до 200 тысяч рублей, а за полностью утраченное имущество — до 400 тысяч рублей, — добавил адвокат.

Для получения помощи или компенсаций необходимо подать соответствующее заявление. Гаевский пояснил, что сделать это можно через «Госуслуги» или в МФЦ. На основании заявления комиссия проведет проверку и вынесет заключение о необходимости выплат. В первую очередь при этом нужно обратиться в территориальное подразделение МЧС при обнаружении повреждений.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 мая сообщил, что в результате атаки дронов незначительные повреждения получили несколько зданий в столице. Позднее градоначальник рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, при этом госпитализация никому из них не потребовалась, им оказали помощь на месте.