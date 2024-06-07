Госдума может увеличить срок кредитных каникул для одной группы россиян Депутат Аксаков: семьям с детьми могут увеличить кредитные каникулы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной думе могут рассмотреть увеличение срока кредитных каникул для семей с детьми до полугода, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Анатолий Аксаков. Он отметил, что многодетным семьям срок могут продлить до полутора лет.

Есть предложения, чтобы семьям с детьми, многодетным семьям дать возможность на больший срок брать кредитные каникулы. Дать полгода. А для многодетных семей предлагается до полутора лет увеличить такие каникулы, — сказал Аксаков.

Парламентарий отметил, что для таких семей также может быть предложено предоставлять кредитные каникулы несколько раз, а не один, как это происходит сейчас. При этом он подчеркнул, что все это пока находится на стадии обсуждения, но вполне возможно, что в ближайшее время предложения рассмотрят в Госдуме.

Аксаков отметил, что такими каникулами пользуются тысячи людей, что, безусловно, хорошо. Эта мера может помочь людям в сложной финансовой ситуации поправить свое экономическое состояние, и потом вновь спокойно вернуться к обслуживанию кредита, заявил он.

Ранее Министерство финансов России предложило увеличить до полутора лет срок каникул по ипотечным договорам семьям с двумя и более детьми. В настоящий момент максимальный срок такой паузы составляет шесть месяцев.