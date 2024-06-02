Семьям с детьми могут увеличить срок кредитных каникул по ипотеке Минфин предложил увеличить срок ипотечных каникул для ряда семей до 18 месяцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России предложило увеличить до полутора лет срок каникул по ипотечным договорам семьям с двумя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В настоящий момент максимальный срок такой паузы составляет шесть месяцев.

Подчеркивается, что инициатива направлена на стимулирование рождаемости в стране и снижение рисков дефолта граждан. Такие ипотечные каникулы можно будет оформить один раз за весь срок кредита.

При этом в целях соблюдения принципа баланса интересов сторон кредитного договора (договора займа) предлагается установить, что с седьмого по 18-й месяц такого льготного периода кредитор вправе начислять проценты за пользование кредитом (займом) в полном предусмотренном договором размере, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники спецоперации освобождаются от уплаты процентов, накопившихся за период кредитных каникул. Речь идет о потребительских кредитах и займах.

Уточняется, что этим законом государство хочет обеспечить социальную поддержку участников СВО и снизить им кредитную нагрузку. При этом если часть накопившихся процентов уже была уплачена, то эти средства будут перенаправлены на погашения основного долга либо иных обязательств заемщика.