Путин освободил участников СВО от уплаты процентов за кредитные каникулы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники спецоперации освобождаются от уплаты процентов, накопившихся за период кредитных каникул. Речь идет о потребительских кредитах и займах. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что этим законом государство хочет обеспечить социальную поддержку участников СВО и снизить им кредитную нагрузку. При этом если часть накопившихся процентов уже была уплачена, то эти средства будут перенаправлены на погашения основного долга либо иных обязательств заемщика. Закон вступает в силу со дня официального опубликования документа.

До этого президент подписал закон о запрете увольнения вдов участников специальной военной операции. В документе указано, что ограничение будет действовать в течение года с момента гибели военного. Отмечается, что исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера необходима для защиты семей военных — они должны быть уверены, что их права под надежной протекцией.