Жен погибших в СВО бойцов запретили увольнять с работы Путин подписал закон о запрете увольнения жен погибших участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнения вдов участников специальной военной операции, текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов. В документе указано, что ограничение будет действовать в течение года с момента гибели военного.

Отмечается, что исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера необходима для защиты семей военных — они должны быть уверены, что их права под надежной протекцией.

Ранее депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, комментируя закон, заявил, что сама его идея является откликом на просьбу жен погибших бойцов. Парламентарий подчеркнул, что власти ищут возможности, чтобы обеспечить семьям участников СВО достойный уровень жизни.

До этого первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о внесении в Госдуму на рассмотрение законопроекта, который позволит гражданским женам погибших и пропавших без вести участников СВО получать те же льготы и выплаты, что и вдовам. По словам Турчака, после суда «фактическая» супруга получит право на наследование и льготы.