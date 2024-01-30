Льготы вдов участников СВО распространят на «фактических» жен Турчак: в ГД внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданским женам погибших и пропавших без вести участников спецоперации получать те же льготы и выплаты, что и вдовам, сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе, но по факту были брачными.

Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства, — написал Турчак.

Он отметил, что после суда «фактическая» супруга получит право на наследование и льготы. Законопроект будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия, добавил Турчак.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что участники СВО смогут получить дополнительные выплаты за наличие награды. По его словам, власти обязаны помогать тем, кто рискует собой ради страны. Так, миллион рублей выплатят тем, кто был удостоен медали «Золотая звезда» Героя РФ. За орден военные получат 500 тысяч рублей, за медаль — 200 тысяч. По 100 тысяч рублей выплатят за региональную награду — орден «За честь и мужество».