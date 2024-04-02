«Никто их не бросит»: депутат о запрете увольнять вдов бойцов СВО Депутат Говырин: вдов бойцов СВО никто не бросит и не уволит в трудную минуту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Принятый Государственной думой закон о запрете увольнять с работы вдов участников специальной военной операции является откликом на просьбу жен погибших бойцов, заявил депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, правительство создает все возможности, чтобы обеспечить семьям участников СВО достойный уровень жизни. Парламентарий отметил, что вдов военных никто не бросит и не уволит в трудную минуту.

Принятый сегодня закон, по сути, является откликом на просьбу вдов [участников] спецоперации. Они озвучили важные вопросы на встрече с нашим президентом Владимиром Путиным. Во время разговора со вдовами участников спецоперации президент четко дал понять, что никто их не бросит и не уволит в трудную минуту, — сказал Говырин.

Как подчеркнул депутат, вдов и вдовцов участников спецоперации не смогут уволить по сокращению, из-за несоответствия занимаемой должности или по причине смены работодателя. Говырин добавил, что власти России поддержат семьи всех бойцов СВО и не позволят ущемлять их интересы.

Ранее первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесен законопроект, который позволит гражданским женам погибших и пропавших без вести участников СВО получать те же льготы и выплаты, что и вдовам. Он подчеркнул, что речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе, но по факту были брачными. По словам Турчака, после суда «фактическая» супруга получит право на наследование и льготы.