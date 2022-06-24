Стало известно, кого отстранят от вождения автомобиля по новому закону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая система обмена информацией между Минздравом и МВД позволит отстранять от вождения автомобиля тех, у кого выявят серьёзные заболевания на любом приёме у врача. Так получится узнать о проблемах ещё до стандартного медосмотра раз в 10 лет, сообщает «Парламентская газета». Система призвана ускорить взаимодействие медиков и дорожной полиции, вводящий её законопроект был внесён в Госдуму 22 июня.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Владимир Круглый инициативу одобрил.

С одной стороны, это очень правильная инициатива, так как в настоящее время, к сожалению, бывают ситуации, когда о наличии у водителя опасного заболевания становится известно уже во время ДТП. У меня у самого в жизни был такой случай, когда у водителя машины, в которой я ехал, во время движения возник приступ эпилепсии и мы все чуть не погибли, — сказал он.

При этом Круглый отметил, что люди с подобными заболеваниями могут начать уклоняться от медосмотров, но всё равно выступил за новую систему, так как плюсов у неё больше.

В Госавтоинспекции Москвы ранее сообщили о приостановке выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств 26 июня. Ограничение связано с техническими работами.