Стало известно, когда в России появятся турецкие и азербайджанские яйца Патрушев: через 2-3 недели в российских магазинах появятся яйца из Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через две-три недели в российские магазины поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на съезде партии «Единая Россия». Кроме того, по его словам, вскоре в магазинах можно будет купить азербайджанские яйца.

В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены, — сказал Патрушев.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Патрушев пояснил, что власти давно заметили проблему с ростом цен на яйца. Он выразил надежду, что после новогодних праздников на цены повлияет и сезонный фактор — стоимость начнет снижаться.

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что резкое повышение цен на куриные яйца в стране связано с увеличением спроса на данный продукт. В Росстате сообщали, что с 5 по 11 декабря куриные яйца подорожали на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что с начала 2023 года цены на яйца в России поднялись на 46,18%. Только в ноябре этот продукт подорожал на 15%.