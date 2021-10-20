Стало известно, когда ресторанам в Москве разрешат работать без QR-кодов

Столичные заведения общепита смогут работать в обычном режиме и без обязательного использования QR-кодов с 8 ноября. При этом останется обязательным соблюдение в них всех мер безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на столичные власти.

С 28 октября по 7 ноября в связи с объявлением мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочей недели кафе и рестораны будут работать исключительно навынос.

С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса, — заявил первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

Он добавил, что введение новых или отмена действующих эпидемиологических мер зависит от ситуации с распространением инфекции.

Омбудсмен ресторанного рынка столицы Cергей Миронов назвал данное решение «необходимой мерой». По его словам, рестораторы относятся к нему с пониманием. Он также высказал предположение, что в ближайшее время совместно с правительством Москвы будет принято решение по субсидиям для бизнеса.

В России в очередной раз обновились максимумы по суточному приросту заболеваемости (36 339 случаев) и летальным исходам (1036). В Москве за минувшие сутки в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 77 жителей столицы. Собянин заявил, что Москва в ближайшие дни может достигнуть исторических пиков заболеваемости коронавирусом. По его словам, ситуация в мегаполисе развивается по худшему сценарию.