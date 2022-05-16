Стало известно, когда откроется купальный сезон на Чёрном море Синоптик Вильфанд: купальный сезон для взрослых на Чёрном море должен начаться в середине июня

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Купальный сезон для взрослых на Чёрном море должен начаться в середине июня, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Дети же смогут купаться с начала третьей декады месяца, считает специалист.

На Чёрном море купальный сезон для взрослых можно ожидать, что начнётся в середине июня, когда температура воды будет 20 градусов и выше. Причём на Черноморском побережье Краснодарского края сезон можно будет открыть чуть раньше — в середине месяца. А на Крымском побережье дней на пять позже. 22 градуса, когда уже и дети смогут спокойно заходить в воду, наступит в начале третьей декады июня, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что Каспийское море будет готово к купанию немного раньше Чёрного: в районе северного побережья Каспия оно прогреется до 20–22 градусов в конце первой декады июня. Температура Балтийского моря обычно достигает 19–20 градусов лишь к середине июля.

Также в первой декаде июня прогнозируется температура воды выше 22 градусов в Москва-реке, отметил Вильфанд.

До этого Роман Вильфанд сообщал, что тёплая погода придёт в Москву в третьей декаде мая. По его словам, потепление начнётся с субботы. Вильфанд уточнил, что 21 мая температурный фон достигнет показателей 15–20 градусов тепла.