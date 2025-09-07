Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»

Компании могут столкнуться с существенным финансовым ущербом из-за «призрачных» работников, передает Lenta.ru. В материале сказано, что наличие в компании хотя бы одного трудящегося вполсилы сотрудника грозит распространением этой практики на его коллег и приводит к потере мотивации у добросовестных работников. По словам главы Notamedia.Integrator Сергея Ковтуна, убытки работодателя от содержания «призрачного» сотрудника могут достигать 150% от ежемесячной зарплаты трудящегося «на минималках».

За три месяца работы «гостворкера-программиста» денежные потери компании могут составить около 500 тысяч рублей, а при годовом стаже «призрака» — свыше 2 млн, — объяснил он.

До этого стало известно, что большинство представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2. Ключевые критерии выбора места работы для молодых людей — уровень заработной платы, возможность профессионального развития, взаимоотношения с коллегами, удаленная работа и баланс между работой и личной жизнью.