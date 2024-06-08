Стало известно, какое еще наказание грозит замминистра Иванову Адвокат Гривцов: замминистра Иванову грозит штраф до 500 млн рублей

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Тимур Иванов

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, помимо лишения свободы, также грозит штраф на сумму до 500 млн рублей, сообщил ТАСС адвокат, бывший следователь СК Андрей Гривцов. По его словам, статья, по которой обвиняют чиновника, предусматривает взыскание до 70-кратной суммы взятки.

Санкция части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) предусматривает возможность как назначение наказания в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, возможно и назначение по этой статье наказания в виде штрафа как основного наказания, — рассказал Гривцов.

Адвокат отметил, что чаще всего обвиняемым по этой статье назначают лишение свободы со штрафом. Размер последнего определяется исходя из обстоятельства инкриминированного деяния, данных о личности виновного и его имущественного положения.

Ранее сообщалось, что Иванову могут вернуть арестованное имущество после вынесения приговора и его вступления в законную силу, поскольку оно не было конфисковано. Юрист Александр Хаминский отметил, что наложение ареста означает временный запрет для собственника распоряжаться имуществом, которое также может быть изъято и передано на хранение.