Юрист оценил вероятность снятия ареста с имущества замглавы Минобороны Юрист Хаминский: Иванову могут вернуть имущество, поскольку не было конфискации

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову могут вернуть арестованное имущество после вынесения приговора и его вступления в законную силу, поскольку оно не было конфисковано, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, наложение ареста означает временный запрет для собственника распоряжаться имуществом, которое также может быть изъято и передано на хранение.

Арест имущества подозреваемого (обвиняемого) в уголовном преступлении не является конфискацией. Арест — обеспечительная мера для исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. В соответствии с УПК РФ наложение ареста на имущество состоит в запрете собственнику распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение, — заявил Хаминский.

Юрист напомнил, что Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он подчеркнул, что санкция по этой статье предусматривает конфискацию имущества обвиняемого. Как пояснил Хаминский, сама по себе конфискация является принудительным безвозмездным изъятием и обращением в собственность государства имущества, полученного в результате совершения преступлений.

При этом может быть конфисковано и имущество, переданное осужденным другому лицу, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий, — добавил юрист.

Ранее адвокат Эдуард Исецкий заявил, что после вынесения приговора и его вступления в законную силу Иванову могут вернуть арестованное имущество. По его словам, после этого возможно и снятие ареста с имущества родственников генерала, если будет доказана непричастность обвиняемого к их арестованным объектам.