12 апреля 2026 в 10:46

Стало известно, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн

РИА Новости: россияне чаще всего заказывали одежду и косметику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне в первом квартале текущего года чаще всего заказывали одежду, обувь и косметику, сообщили РИА Новости представители логистических компаний. В числе лидеров также оказались бытовая техника, электроника и подарочная продукция.

Топ категорий за I квартал 2026 года: одежда и обувь; красота и уход; бытовая техника и электроника; подарки и сувениры; документы, — рассказали агентству.

В публикации говорится, что при доставке на маркетплейсы преобладали товары повседневного спроса, тогда как в торговые сети везли расходные материалы, рекламную продукцию, хозтовары, игрушки и запчасти.

Директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чекушов добавил, что сохраняется повышенный спрос на ткани, текстиль и товары народного потребления. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман сообщил, что в структуре перевозок наибольшую долю занимают одежда, оборудование, автозапчасти, БАДы и электротовары.

Ранее психотерапевт Марина Грач отметила, что самозапрет на покупки через маркетплейсы и онлайн-магазины мог бы помочь тем, кто страдает шопоголизмом. Специалист подчеркнула, что это признанное расстройство поведения. По ее словам, 5–8% населения страдают шопоголизмом.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
