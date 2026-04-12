Стало известно, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн

Россияне в первом квартале текущего года чаще всего заказывали одежду, обувь и косметику, сообщили РИА Новости представители логистических компаний. В числе лидеров также оказались бытовая техника, электроника и подарочная продукция.
Топ категорий за I квартал 2026 года: одежда и обувь; красота и уход; бытовая техника и электроника; подарки и сувениры; документы, — рассказали агентству.
В публикации говорится, что при доставке на маркетплейсы преобладали товары повседневного спроса, тогда как в торговые сети везли расходные материалы, рекламную продукцию, хозтовары, игрушки и запчасти.
Директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чекушов добавил, что сохраняется повышенный спрос на ткани, текстиль и товары народного потребления. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман сообщил, что в структуре перевозок наибольшую долю занимают одежда, оборудование, автозапчасти, БАДы и электротовары.
Ранее психотерапевт Марина Грач отметила, что самозапрет на покупки через маркетплейсы и онлайн-магазины мог бы помочь тем, кто страдает шопоголизмом. Специалист подчеркнула, что это признанное расстройство поведения. По ее словам, 5–8% населения страдают шопоголизмом.