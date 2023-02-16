Стало известно, какие мероприятия пройдут в годовщину СВО В честь годовщины СВО пройдут мастер-классы по вязанию носков и изготовлению окопных свечей

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В честь годовщины специальной военной операции на Украине в регионах планируется организовать мастер-классы по вязанию носков, варежек, изготовлению окопных свечей и кисетов, сообщает РБК. Вещи и поделки вместе с письмами военным позднее передадут на фронт.

Также запланировано мероприятие «Лица героев», в рамках которого создадут граффити с портретами участников СВО. Кроме того, должна пройти акция «Герои нашего времени», участники которой выстроятся в форме Звезды Героя и запишут видеопоздравления ко Дню защитников Отечества.

В регионах предлагают организовать субботники на местах воинских захоронений, а в школах устроить встречи участников СВО с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о подготовке каких-либо мероприятий к годовщине начала военной операции на Украине. При этом он не стал отрицать их проведение.