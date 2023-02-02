В Кремле ответили на вопрос о мероприятиях к годовщине СВО Песков не знает, состоятся ли приуроченные к годовщине СВО мероприятия

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на броне бронетранспортера в Армянске

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о подготовке каких-либо мероприятий к годовщине начала военной операции на Украине, передает РИА Новости. При этом он не стал отрицать их проведение.

Мне не известно о каких-либо мероприятиях, которые запланировались Россией, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне готовят планы к годовщине начала Россией военной операции на Украине. Подробности она раскрывать не стала, сославшись на секретность.

При этом британское издание The Independent сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала российской военной операции намерен выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Издание же The Wall Street Journal ранее сообщило, что в офисе Зеленского готовят план мирного договора с Москвой. Его собираются раскрыть ближе к годовщине начала военной операции, уточнили в издании.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что мир должен благодарить президента РФ Владимира Путина за его адекватную реакцию на провокации со стороны Запада. Он также предположил, что Запад потерпит поражение в текущем противостоянии, поскольку действует «безответственно и провокационно», ведя фактически прямую войну с Россией.