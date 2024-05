Стало известно, какие компьютерные игры скоро запретят в России Муртазин: перегибов с запретами в российской игровой индустрии не будет

В России будут блокировать официальные продажи проектов, которые искажают историю Великой Отечественной войны, при этом перегибов с запретами на видеоигры в стране не будет, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин. Собеседник подчеркнул, что России требуется технический регламент, позволяющий заранее понять, какие игры в РФ не появится еще до их выхода.

Есть игры, запрещенные в России из-за искажения истории страны, в том числе Великой Отечественной войны. Первое время можно ожидать примерно такого подхода. Но нам нужен технический регламент, который будет четкий, понятный и прозрачный, и до выхода игр мы будем понимать, какая игра в России не появится. В любом случае это будет строгий регламент. Игр, где гитлеровцы побеждают, в России не будет точно, — добавил Муртазин.

Ранее заместитель начальника отдела специальных проектов Главного радиочастотного центра РФ (ГРЧЦ) Станислав Махортов заявил, что регулирование видеоигр поспособствует безопасному развитию детей. По его словам, в настоящее время у видеоигр в России есть лишь один статус — информационной продукции. Родители же не всегда могут защитить детей от потенциально опасных игр, так как они не разбираются в трендах, считает Махортов.

