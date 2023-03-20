Стало известно, как восстановить уровень витаминов после зимы Терапевт Кордахин порекомендовал скорректировать уровень витамина D после зимы

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После зимы следует сдать анализы на витамин D и в случае необходимости скорректировать его недостаток, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он рассказал «Слову и Делу», что проконтролировать уровень данного витамина особенно необходимо тем, кто переболел инфекционным заболеванием.

Необходимо сдать анализ на витамины группы D, особенно тем, кто переболел инфекционными заболеваниями. Если витамины группы D снижены, организм будет подвержен различным инфекциям. Уровень витамина D наверняка придется подкорректировать после зимы. Это важный витамин, — пояснил врач.

По словам врача, для восстановления весной необходимы цинк и магний. На недостаток этих микроэлементов могут указывать насморк, частые простуды, сниженный иммунитет, слабость и сонливость. Также следует сдать анализы на витамин B.

Кондрахин пояснил, что весной организму может помочь детокс. Для получения витаминов достаточно включить в рацион фрукты и овощи и отказаться от белка, который есть в мясе и который негативно влияет на старение организма. В начале весны стоит увеличить употребление «продуктов овощной природы», чтобы снизить уровень кислот в организме.

Сейчас время детокса. Применение продуктов овощной природы — это защелачивание организма, снижение кислоты. Люди становятся более здоровыми, потому что они проходят очищение в прямом смысле слова. Яблока, апельсина, банана в день будет достаточно, чтобы человек получал достаточно витаминов, — заключил терапевт.

Врач Татьяна Овсянникова ранее посоветовала проходить регулярные обследования и своевременное лечение, чтобы не страдать обострениями хронических заболеваний. Она уточнила, что изменения в природе отражаются в первую очередь на желудочно-кишечном тракте, а предотвратить это поможет питание по часам, налаженный режим сна и прогулки на свежем воздухе.