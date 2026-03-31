Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:16

Стало известно, как россияне привыкли знакомиться в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Социальная сеть «Одноклассники» и ЮMoney провели новое исследование, выяснив, что более половины россиян (55%) положительно относятся к знакомствам и общению в Сети. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек.

Среди них 33% привыкли знакомиться через личные сообщения, комментарии или сообщества в соцсетях. Еще 14% предпочитают приложения для поиска собеседника, а остальные 8% выбирают для этого онлайн‑игры и стриминговые сервисы. При этом 42% опрошенных не знакомятся в интернете, а 3% ищут новые знакомства только в офлайн-формате.

Почти четверть (24%) тех, кто знакомится в Сети, предпочитают не проявлять инициативу первыми. 28% сразу переходят к сообщениям и вопросам, а 26% начинают с реакций и лайков. На долю обмена мемами и музыкой приходится 13%, а виртуальные подарки и стикеры используют 9% опрошенных.

Более трети пользователей (37%) дарят платные цифровые подарки в соцсетях (стикеры, открытки, VIP-статусы). Из них 20% делают это по особым случаям, а 17% — регулярно, чтобы выделиться и показать симпатию.

Согласно статистике «Одноклассников», в 2025 году пользователи отправили друг другу порядка 58 млрд виртуальных подарков — это на 47% больше, чем годом ранее. Самыми популярными поводами для поздравлений стали 23 Февраля, 8 Марта, Новый год, Рождество и День Победы.

Ранее соцсеть «Одноклассники» совместно с холдингом Skillbox и сервисом Anketolog.ru выяснила, что большинство россиян после 45 лет выбирают занятия по здоровому образу жизни — 34%. Навыки для дополнительного заработка осваивают 30% людей зрелого возраста, а компьютерные и цифровые компетенции — 20% граждан.

опросы
общество
соцсети
знакомства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омич насильно удерживал подростка и стриг его
В Госдуме рассказали об изменениях в законе против сталкеров
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.