Стало известно, как россияне привыкли знакомиться в Сети

Социальная сеть «Одноклассники» и ЮMoney провели новое исследование, выяснив, что более половины россиян (55%) положительно относятся к знакомствам и общению в Сети. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек.

Среди них 33% привыкли знакомиться через личные сообщения, комментарии или сообщества в соцсетях. Еще 14% предпочитают приложения для поиска собеседника, а остальные 8% выбирают для этого онлайн‑игры и стриминговые сервисы. При этом 42% опрошенных не знакомятся в интернете, а 3% ищут новые знакомства только в офлайн-формате.

Почти четверть (24%) тех, кто знакомится в Сети, предпочитают не проявлять инициативу первыми. 28% сразу переходят к сообщениям и вопросам, а 26% начинают с реакций и лайков. На долю обмена мемами и музыкой приходится 13%, а виртуальные подарки и стикеры используют 9% опрошенных.

Более трети пользователей (37%) дарят платные цифровые подарки в соцсетях (стикеры, открытки, VIP-статусы). Из них 20% делают это по особым случаям, а 17% — регулярно, чтобы выделиться и показать симпатию.

Согласно статистике «Одноклассников», в 2025 году пользователи отправили друг другу порядка 58 млрд виртуальных подарков — это на 47% больше, чем годом ранее. Самыми популярными поводами для поздравлений стали 23 Февраля, 8 Марта, Новый год, Рождество и День Победы.

Ранее соцсеть «Одноклассники» совместно с холдингом Skillbox и сервисом Anketolog.ru выяснила, что большинство россиян после 45 лет выбирают занятия по здоровому образу жизни — 34%. Навыки для дополнительного заработка осваивают 30% людей зрелого возраста, а компьютерные и цифровые компетенции — 20% граждан.