Стало известно, как перепады погоды влияют на выбор покупателей новостроек

Перепады погоды влияют на выбор покупателей новостроек: так, по последним данным, 85% россиян готовы переплачивать за дом с инфраструктурой, где созданы условия для уличного отдыха и активностей, заявил NEWS.ru директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов. По его словам, большинство опрошенных граждан рассматривают увеличение бюджета на 10% от стоимости квартиры, если проект предлагает полный набор сервисов.

После холодов и резкого потепления россияне начали активно проводить время на улице, предпочитая чаще гулять, заниматься спортом и наслаждаться свежим воздухом. По результатам исследования, в марте 2026 года 85% покупателей недвижимости готовы доплатить за лоты с удобной городской средой внутри жилых кварталов. Большинство респондентов рассматривает увеличение бюджета до 10% стоимости квартиры, а еще 4% — и выше, если проект предлагает полный набор сервисов и соответствует ожиданиям по уровню благоустройства территорий, — сказал Денисов.

65% опрошенных россиян не хотят тратить время на дорогу и предпочитают удобные пространства рядом с домом. Благоустроенные дворы и открытые зоны отдыха в приоритете у 77% опрошенных. Для 30% респондентов важно наличие дворов-парков с местами для прогулок и пикников, для 25% — спортивных площадок. Около четверти участников исследования хотели бы видеть террасы на крышах и пространства для встреч, а 20% обращают внимание на места для комфортной работы, — заключил Денисов.

Ранее коммерческий директор ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова заявила, что жители новостроек общаются в коворкингах на территории ЖК. По ее словам, именно наличие внутри жилого комплекса таких пространств позволяет создать сообщество единомышленников.