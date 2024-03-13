Стало известно, как пандемия COVID-19 повлияла на человечество Lancet: продолжительность жизни во всем мире из-за COVID-19 упала на 1,6 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование специалистов Института показателей и оценки здоровья (IHME) США выявило, что распространение коронавирусной инфекции привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов, говорится в опубликованной в журнале The Lancet статье. Ученые утверждают, что времена пандемии стали переломными после десятилетий, когда фиксировался рост продолжительности жизни людей.

Специалисты также выявили значительный рост смертности среди взрослого населения: смертность среди мужчин старше 15 лет увеличилась на 22%, а женщин — на 17%. При этом смертность детей до пяти лет сократилась, что свидетельствует о продолжающемся уменьшении числа смертей среди дошкольников.

Несмотря на регресс, вызванный пандемией, с 1950 по 2021 год средняя ожидаемая продолжительность жизни серьезно выросла — на 23 года, с 49 до 72 лет. Согласно исследованию, население многих богатых стран со стареющим населением начало сокращаться, в то время как в менее богатых странах оно продолжает расти. Ученые пришли к выводу, что такое обстоятельство предвещает социальные, экономические и политические вызовы на глобальном уровне.

Ранее глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн подчеркнул, что мир приближается к распространению «болезни Х», которая окажется в 20 раз более летальной, чем COVID-19. По его словам, речь идет не об уже имеющемся вирусе в популяции, а о потенциально возможной инфекции, которая может распространиться среди человечества из-за ряда факторов.