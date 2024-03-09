В Китае заявили, что угроза распространения «болезни X» растет Эпидемиолог Хэшэн: риск возникновения пандемии «болезни Х» растет

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Мир приближается к распространению «болезни Х», которая окажется в 20 раз более летальной, чем коронавирус, передает издание The Paper слова главы Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Вана Хэшэна. Речь идет не об уже имеющемся заболевании в популяции, а о потенциально возможной инфекции, которая может распространиться среди человечества из-за изменений окружающей среды, разработки биологического оружия, а также устойчивости бактерий к антибиотикам.

Китайские эксперты в целом полагают, что риски глобальной пандемии, вызванной «болезнью X», продолжают расти из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов человеческой деятельности и частая межвидовая передача возбудителей, — сказал Хэшэн.

Ранее сообщалось, что ученые Эдинбургского университета изучили 743 различных семейства вирусов и пришли к выводу, что 70 из них могут спровоцировать следующую пандемию. Исследователи обнаружили, что большинство наиболее опасных возбудителей инфекций распространяются среди людей и эволюционируют отдельно от вирусов животных. Они считают, что результаты работы также помогут выяснить причины «болезни X», о которой регулярно предупреждает Всемирная организация здравоохранения.