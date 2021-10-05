Стало известно, как ловили сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди

Обвиняемого в убийстве Александра Мавриди задержали после побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре благодаря бдительным гражданам, передаёт РИА Новости со ссылкой на СК по Московской области. Известно, что он уже признал вину, в том числе и в убийстве. Мавриди сбежал в августе ещё с четырьмя арестантами, но спустя месяц был задержан. Он прятался в заброшенных зданиях Подмосковья и в столичном районе Митино.

После побега Александр Мавриди скрывался в разных местах столичного региона, постоянно меняя место проживания. Об этом агентству рассказал замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов. Какое-то время он провёл под Лобней, потом прятался на территории Красногорска, затем на заброшенной заправочной станции на трассе, наконец переместился в Митино. Этот район он хорошо знал. Задержали его на территории заброшенной церкви. По словам следователя, поймать беглеца удалось благодаря внимательности граждан.

Сначала от граждан поступила информация, что видели похожего на Мавриди, в связи с этим на место сразу выехали следователь и сотрудники розыска. И в месте, о котором говорил заявитель, обнаружили камеру видеонаблюдения, наш следователь осмотрел запись и подтвердил, что гражданин действительно похож на Мавриди. Несмотря на то что он сильно изменился, его удалось идентифицировать по походке и по чертам лица в момент, когда он снимал бейсболку. В тот же день сотрудники по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут Мавриди и уже вечером того же дня задержать его, — добавил Юсупов.

Он также поблагодарил всех бдительных граждан, заметив, что звонков в то время поступало очень много.

Первоначально Мавриди был задержан по обвинению в убийстве из арбалета бизнесмена Владимира Маругова. Преступление было совершено 2 ноября 2020 года. Вместе с сообщником Пашой Ахмедовым они ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывший наряд обнаружил бизнесмена уже мёртвым.

По словам Юсупова, в настоящий момент все три уголовных дела — об убийстве, похищении, вымогательстве и побеге — объединены в одно. Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину.

Напомним, Мавриди сбежал из ИВС в Истре 6 августа в числе ещё четырёх заключённых. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии. Мавриди задержали 13 сентября, остальных раньше.