Мавриди рассказал, где скрывался после побега из ИВС
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:41, 14 сентября 2021
Александр МавридиФото: Снимок с видео/Следственный комитет/ТАСС
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Задержанный после побега из ИВС Истры Александр Мавриди признал вину и рассказал, где скрывался. Он месяц прятался в заброшенных зданиях в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, передаёт РБК.
Задержанному предъявили обвинение в побеге, совершённое группой лиц.
На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области, — рассказала Врадий.
Мавриди был инициатором побега в августе вместе с четырьмя другими заключёнными. Его обвинили в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.
Полиция уточнила, что Мавриди задержали в Москве. Он оказывал активное сопротивление сотрудникам.
Побег заключённые совершили примерно в 02:46 ночи и попали на камеры внешнего наблюдения. Они воспользовались гаечным ключом, скрутив замки дверей, позднее сообщили в прокуратуре Подмосковья.