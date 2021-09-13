Мавриди рассказал, где скрывался после побега из ИВС

Задержанный после побега из ИВС Истры Александр Мавриди признал вину и рассказал, где скрывался. Он месяц прятался в заброшенных зданиях в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, передаёт РБК.

Задержанному предъявили обвинение в побеге, совершённое группой лиц.

На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области, — рассказала Врадий.

Мавриди был инициатором побега в августе вместе с четырьмя другими заключёнными. Его обвинили в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Полиция уточнила, что Мавриди задержали в Москве. Он оказывал активное сопротивление сотрудникам.

Побег заключённые совершили примерно в 02:46 ночи и попали на камеры внешнего наблюдения. Они воспользовались гаечным ключом, скрутив замки дверей, позднее сообщили в прокуратуре Подмосковья.