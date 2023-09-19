Стало известно, как изменились расходы на летний отдых россиян Треть россиян в 2023 году увеличила расходы на летний отдых

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Большинство россиян, бравших летний отпуск, провело его дома или на даче, такие данные опроса банков ВТБ и «Открытие» приводит ТАСС. При этом отмечается, что треть отдохнувших увеличили траты на отпускные мероприятия.

Опрос проводился 1–7 сентября во всех макрорегионах России среди 1600 человек в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

О том, что отдыхали этим летом дома, сообщили 42% респондентов, при этом в Сибири таковых оказалось 52% от общего числа опрошенных по региону, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — по 35%. Еще 30% отдыхали на даче, 16% побывали в гостях у друзей и родственников, 10% ездили на курорты Краснодарского края, 10% посетили Москву, Санкт-Петербург или Калининград, 4% провели отпуск в Крыму и на Кавказе, 3% — в Турции или на Байкале.

При этом 21% участников опроса сообщили, что потратили на летний отдых не более 15 тысяч рублей на человека, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения. 17% заплатили от 15 до 30 тысяч рублей на человека, 15% респондентов отдых обошелся в 30–50 тысяч рублей, 12% расстались ради отпуска с 50–100 тысячами рублей, 6% смогли выделить на это от 100 до 200 тысяч, по 1% — 300–500 тысяч и более полумиллиона рублей.

19% граждан отметили, что траты на летний отпуск у них снизились по сравнению с прошлым годом, однако 35% заявили об обратном. О росте стоимости отпуска чаще всего сообщали жители Дальнего Востока (31%), реже всего — представители Центрального федерального округа (21%).

Ранее генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян рассказал о том, что страны СНГ являются одними из самых бюджетных направлений для летнего отдыха. При этом он отметил, что Абхазия остается бессменным лидером среди остальных стран по популярности у российских туристов.