Названы самые бюджетные зарубежные направления для отдыха Глава SpaceTravel Мурадян: страны СНГ являются самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха

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Страны СНГ являются одними из самых бюджетных направлений для летнего отдыха, рассказал NEWS.ru генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян. При этом он отметил, что Абхазия остается бессменным лидером среди остальных стран по популярности у российских туристов.

Бессменным лидером остается Абхазия, она принимает многих россиян. Сейчас стоимость отдыха составляет примерно 40–70 тысяч рублей. Также спросом пользуется Грузия, там ценник немного выше за счет перевозки, поэтому тур обойдется в районе 80–100 тысяч рублей, — рассказал Мурадян.

Эксперт добавил, что среди россиян популярны короткие туры на 3–5 дней в Таджикистан и Узбекистан. По его словам, направления пользуются спросом, при этом там можно всегда подобрать тур и обслуживание исходя из своего бюджета.

Если мы говорим об отдыхе за границей, для нас открыты Арабские Эмираты, сейчас бюджет поездки составит примерно 120–160 тыс. рублей на двоих. Несмотря на несезон, направление популярное, и определенно в этом году мы побьем все рекорды по количеству путешествий в летний период, — сказал Мурадян.

Он указал, что независимо от пожароопасной ситуации в Турции страна глобально сохраняет спрос на довольно высоком уровне. В данный период бюджет поездки составит 160–200 тысяч рублей, уточнил эксперт.

Ранее глава турфирмы Дмитрий Мир назвал лучшие направления для отдыха в августе. По его словам, за последние годы стали популярными такие направления, как Мальдивы и Сейшелы. Также глава турагентства посоветовал посетить Венесуэлу или Кубу, так как туда можно добраться прямыми рейсами и это обойдется намного дешевле, чем отдых в Турции.