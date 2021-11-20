Стало известно, где находится разыскиваемый главред The Insider

Объявленный в розыск по делу о незаконном пересечении границы главный редактор издания The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов находится в Австрии, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, журналист работает в компании Imagine Publishing, которой владеет глава дома Габсбург-Лотарингских Карл Габсбург-Лотаринген. Доброхотов покинул Россию в конце сентября, он заявил, что имел на это полное право.

<...> есть сведения, что 28 сентября он вошёл в состав руководства австрийской компании Imagine Publishing GmbH. Вместе с ним в состав руководства входит журналист-расследователь Христо Грозев. Трудоустройству Доброхотова в эту структуру поспособствовал Карл Габсбург-Лотаринген, — сказал собеседник агентства.

Адвокат журналиста Юлия Кузнецова заявила агентству, что у неё пока нет таких сведений.

Ранее суд взыскал с Доброхотова 156 тысяч рублей по иску о клевете нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, а также призвал опровергнуть порочащие истца сведения. The Insider считает истца близким к российскими спецслужбами.

Журналист Роман Доброхотов покинул Россию в конце сентября. По данным ФСБ, он выехал из страны через границу с Украиной. Сам основатель The Insider заявил, что имел полное право на отъезд. 30 сентября на журналиста завели дело о незаконном пересечении государственной границы и объявили его в розыск. К родным Доброхотова пришли с обыском, а затем забрали их в отдел ФСБ.