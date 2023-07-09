Стало известно, доверяют ли российские подростки родителям Директор Института изучения детства: лишь 31% подростков полностью доверяют родителям

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Только 31% учащихся подростков среди опрошенных полностью доверяют родителям, рассказала ТАСС директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. Свыше 80% учащихся признались, что в сложных ситуациях могут рассчитывать лишь на себя. Как обратила внимание Агре, современные дети все чаще скрывают эмоции и реже обращаются за помощью к родителям.

С возрастом молодежь все меньше надеется на помощь родителей и друзей. 83% опрошенных на вопрос «На кого вы можете рассчитывать в сложных ситуациях?» ответили: «На самого себя». Родители, в свою очередь, склонны преувеличивать доверие и близость детей к себе: полностью доверяют родителям только 31% учащихся, — сказала она.

Агре добавила, что дети часто подают сигналы о проблемах, но взрослые не умеют реагировать, и подростки закрываются. Она посоветовала родителям разговаривать с детьми.

В исследовании приняли участие 99 762 респондентов от 14 до 18 лет.

Ранее героиня выпуска «Мужское/Женское» на Первом канале Кристина Боржова заявила, что корреспонденты специально попросили ее дочь показать на камеру жест с просьбой о помощи. Она заявила, что готова подать в суд на телеканал. В эфире разбиралась семейная ситуация, в которой женщина требовала лишить бывшего супруга родительских прав. Девушка утверждает, что ей пообещали в этом помочь.