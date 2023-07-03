Мать подавшей сигнал о помощи девочки раскрыла детали скандального шоу Мать в Муроме подаст в суд на Первый канал из-за истории с дочерью, подавшей сигнал о помощи

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Героиня выпуска «Мужское/Женское» на Первом канале Кристина Боржова заявила, что корреспонденты специально попросили ее дочь показать на камеру жест, сигнализирующий о том, что она нуждается в помощи из-за насилия в семье. В интервью сайту «День во Владимире» она заявила, что готова подать в суд на телеканал. В эфире разбиралась семейная ситуация, в которой женщина требовала лишить бывшего супруга родительских прав. Девушка утверждает, что ей пообещали в этом помочь.

Я больше никому не верю! Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими Первого канала понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест если она начнет запинаться, чтобы переснять заново, — заявила Кристина.

В интервью KP.RU Боржова подтвердила, что обратилась в СКР в связи ситуацией. Отец девочки заявил, что не считает Кристину плохой матерью и не верит, что она могла бить ребенка.

Я не верю в это, такое в голове даже у меня не укладывается. Да и город маленький, все бы знали. До меня бы эта информация точно дошла. Дети ходили в садик. Там бы заметили синяки, — сказал мужчина.

Ранее детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская заявила, что взяла под контроль дело девочки, которая в интервью о ситуации в семье сжала кулак в жесте, означающем, что человек нуждается в помощи из-за насилия и контроля со стороны агрессора.

К разбирательству в том числе подключилось региональное управление СКР. Телеведущая Юлия Барановская отметила, что редакция заметила жест, но не стала акцентировать на нем внимание в ходе съемок выпуска. По ее словам, после выхода снятой передачи в эфир редакция обратилась в Следком.