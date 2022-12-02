Стало известно, что ждет Канье Уэста за его симпатии к Гитлеру Политолог Можегов: Уэста в США ждет обструкция за симпатии к Гитлеру, в Европе его бы посадили в тюрьму

Фото: IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunc/Global Look Press

Американского рэпера и шоумена Канье Уэста в США ждет обструкция и очередная «потеря денег» за симпатии к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Собеседник предположил, что громкое заявление музыканта — последствия изучения им радикальных расистских течений, некогда распространенных в США среди темнокожего населения.

Уэст парень-то хороший, только очень горячий, играет африканская кровь. Вообще, в США когда-то были популярны абсолютно сумасшедшие расистские учения среди темнокожих, типа все люди были черными, а некий маг Якоб создал путем мутаций белых, в том числе и евреев. Уэст все это через себя пропускает. Такие заявления дорого обойдутся, Уэста подвергнут обструкции, и он потеряет еще больше денег, контрактов. Он уже потерял из-за лозунга «Жизни белых важны». В Европе бы его посадили, затаскали бы по судам еврейские организации, — отметил Можегов.

Накануне Уэст, сменившей имя на Ye, заявил в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса, что «видит хорошее» в Гитлере. Исполнитель подчеркнул, что ему надоело, что о рейхсканцлере нельзя говорить, что тот сделал «что-то хорошее». С таким высказыванием Канье выступил на фоне обвинений в антисемитизме.

За последние несколько месяцев Уэста широко осудили за его антисемитские высказывания. Adidas прекратил свои деловые отношения с Уэстом, CAA отказалась от него как от клиента, а MRC — от запланированного документального фильма о его карьере. В конце октября Уэст заявил, что потерял $2 миллиарда за один день из-за своих разжигающих ненависть речей.

Ранее Adidas начала расследование утверждения о некорректном поведении рэпера. По данным журнала Rolling Stone, Канье показал сотрудникам компании интимную фотографию своей экс-супруги Ким Кардашьян, а также откровенное видео с ее участием. Также сотрудники заявляют, что рэпер создавал «культуру страха и запугивания», включая «годы словесных оскорблений».