Малообеспеченным семьям рассказали, что делать при отказе в госпомощи

Малообеспеченные семьи с 1 апреля 2021 года получают пособия, которые равны 50, 70 или 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребёнка. Однако россияне начали жаловаться на то, что им стали систематически отказывать в госпомощи. Об этом пишет Readovka.

Россиянам могут отказать по нескольким причинам. Во-первых, на момент обращения ребёнку должно быть три года. Если возраст малыша не соответствует требованию, то это будет одной из причин, почему документы вернули заявителю обратно. Кроме того, учитывается доход семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум. Эксперты советуют в этом случае дождаться месяца, когда семья будет считаться малоимущей.

Отсутствие доходов у трудоспособных членов семьи также стало одной из самых распространённых причин отказа. Родителю необходимо сделать так, чтобы хотя бы в одном месяце за расчётный период ему поступили деньги. Он может устроиться на работу с «белой» зарплатой или стать самозанятым. Документы можно будет опять подать через четыре месяца.

Интернет-пользовательница пожаловалась на то, что её документы отклоняли восемь раз. Один раз чиновники сослались на то, что отсутствует информация о заработках её супруга. Женщине пришлось доказывать, что предоставить эту информацию невозможно, так как муж умер в 2017 году. Ситуация решилась благодаря губернатору Московской области.

У меня муж умер, в соцзащите данные есть, пенсию получаю. Первый отказ — нет данных о доходах мужа (я не шучу), второй и третий — нет данных о моем среднем ребенке, четыре раза не могли нас найти по месту регистрации, а потом я все и написала на стене губернатора! — цитирует Readovka женщину.

Эксперты обращают внимание на то, что первым делом необходимо узнать причину отказа. Она указывается в документе, который можно найти в личном кабинете на сайте госуслуг. Также все обращения могут вернуть по почте или выдать на руки, если человек обращался за помощью через МФЦ или соцзащиту.

Если причина отказа была необоснованной, то можно написать жалобу на имя начальника отделения соцзащиты по месту жительства. Ответ дадут в течение 30 календарных дней. В случае отрицательного ответа можно обратиться в суд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти будут донастраивать систему поддержки семей с детьми. По его словам, по вопросу поддержки семей последовательно выстраивается целая линейка адресных мер.