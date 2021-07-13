Стало известно число привившихся от COVID россиян

К настоящему времени от коронавируса привиты свыше 28,6 млн жителей России. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. Её слова приводит ТАСС.

Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек, — цитирует её агентство.

Представитель ведомства добавила, что вакцинация проходит в регионах разными темпами, среди них есть как лидеры, так и аутсайдеры.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что власти России должны сделать вакцинацию от COVID обязательной для всех жителей России. По его мнению, только так можно будет победить пандемию.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой. Обязательная вакцинация введена в 25 субъектах. Необхoдим коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80%, однако пока ориентирoм остаются 60% сотрудников организаций.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что «золотым стандартом» является вакцинация 94–96% населения. Те, кто привьётся, дают шанс не заболеть и тем людям, которым жизненно противопоказана эта вакцинация.