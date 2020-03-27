https://static.news.ru/photo/ea5e6b24-702a-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию России может состояться 27 мая или 3 июня. Более точно дата плебисцита будет определена исходя из обстановки с пандемией коронавируса.

Обе даты приходятся на середину рабочей недели. В Кремле считают, что это положительно отразится на явке, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, конец мая — начало июня является оптимальным временем для голосования по поправкам в случае стабилизации ситуации с коронавирусом. Если проводить плебисцит позднее, то явка может быть низкой, поскольку люди начнут разъезжаться по дачам и отпускам.

Первоначально голосование по поправкам было запланировано на 22 апреля. 25 марта президент Владимир Путин подписал указ о переносе даты плебисцита в целях недопущения распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦИК не станет совмещать голосование по Конституции с осенними выборами. По словам Эллы Памфиловой, совмещения не может быть в принципе, поскольку речь идёт о разных по характеру кампаниях.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.