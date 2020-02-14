Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию. В Кремле рассчитывают, что она поможет обеспечить высокую, не менее 60%, явку в день голосования.
Об этом
Собеседник газеты назвал и основную мысль кампании — «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия будет отвечать за организацию общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится в распоряжении президента России, опубликованном 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Каким образом будет организована эта процедура, пока неизвестно, но глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже успела заверить журналистов, что это будет общероссийская кампания федерального уровня.
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