https://static.news.ru/photo/c02a6560-4fa5-11ea-bb87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию. В Кремле рассчитывают, что она поможет обеспечить высокую, не менее 60%, явку в день голосования.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что выбранные тезисы таковы: уважение к мнению народа, сопричастность к историческому событию, заложенная в поправках социальная справедливость, обновление власти и охранение территориальной целостности.

Собеседник газеты назвал и основную мысль кампании — «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия будет отвечать за организацию общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится в распоряжении президента России, опубликованном 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Каким образом будет организована эта процедура, пока неизвестно, но глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже успела заверить журналистов, что это будет общероссийская кампания федерального уровня.