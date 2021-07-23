Стали известны самые популярные подержанные авто в трёх ценовых сегментах

Аналитики "Авито" проанализировали данные о продажах автомобилей в России за первые шесть месяцев 2021 года и назвали самые популярные модели на вторичном авторынке в трёх ценовых сегментах: до одного млн рублей, от одного до двух млн рублей и дороже двух млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

В первом сегменте лидирует ВАЗ (Lada) Priora (3,94%), во втором ценовом сегменте первое место заняла Toyota Camry (6,3%). Самая популярная подержанная модель в ценовой категории от двух млн рублей стала Toyota Land Cruiser.

Также среди автомобилей до миллиона рублей популярны ВАЗ (Lada) 2114 Samara и ВАЗ (Lada) Granta. В ценовой категории до двух миллионов в тройке лидеров Toyota RAV4 и Kia Sportage.

Ранее стало известно, что появятся камеры, которые получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД. Разработчиком новых устройств выступит компания «Астралаб». Среди нарушителей окажутся те, кто умышленно «сгоняют» других водителей с полосы. Также сообщается, что штрафовать будут за езду с выключенными фарами.