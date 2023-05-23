Стали известны подробности о состоянии Прилепина Никитин заявил, что прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, он находится по пристальным наблюдением медиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По его словам, писатель бодр, насколько это возможно.

Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются, — сказал Никитин.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин погиб на месте.