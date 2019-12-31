https://static.news.ru/photo/cc72729a-2c87-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным событием в рабочем графике президента России Владимира Путина на 2020 год будет празднование 75-летия Победы. Лидер уверен, что юбилей станет всенародным и торжественным событием. Кроме того, политик уже получил приглашения на ряд важных мероприятий.

В январе руководитель государства может встретиться с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». По заявлениям Анкары, открытие состоится 8 января. Кроме того, президенты обсудят ситуацию в Сирии, пишет ТАСС.

В этом же месяце Путин планирует посетить Израиль для участия в торжествах, посвящённых годовщине освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим. Кроме того, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, лидер приедет в палестинский Вифлеем.

Также в графике политика визиты в Индию, Молдавию, Египет, Казахстан, Болгарию, Армению, участие в саммите АТЭС, БРИКС, ШОС, G20, ПМЭФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин пожелал на Новый год детям знать, что они любимы, а родителям — здоровья. Обращение к россиянам прозвучало в эфире федеральных телеканалов.