https://static.news.ru/photo/a811ba4c-2c13-11ea-90d7-fa163e074e61_660.jpg Президент Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал всем родителям быть здоровыми, а детям — знать, что они любимы. Новогоднее обращение прозвучало в телеэфире.

В канун Нового года всех людей объединяет теплота человеческих отношений и дружеского общения, отметил российский лидер. И это выходит на первый план, несмотря на множество дел.

В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника, — сказал президент.

Именно это открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняет его радостью и улыбками. Глава государства добавил, что светлые новогодние чувства и чудесные впечатления возвращаются в каждый Новый год, когда «мы вместе обнимаем наших любимых, готовим сюрпризы для детей и внуков, наряжаем ёлку, достаём фигурки из картона и шары с новогодними гирляндами». И пусть у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера доброты и заботы.

Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым, 2020 годом! — пожелал россиянам президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Новым годом. Он провёл молебен в храме Христа Спасителя.