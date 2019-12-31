https://static.news.ru/photo/cef984aa-2c09-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Новым годом. Он провёл молебен в храме Христа Спасителя.

Патриарх пожелал, чтобы наступающий год стал годом благости Божией, чтобы его благословение простиралось над Отечеством, народом, церковью и каждым человеком, приводит слова главы РПЦ РИА Новости.

Патриарх отметил, что обстоятельства жизни бывают разными и нередко людям не хватает собственной воли, чувств, разума, чтобы справиться с ними. Успех в жизни будет только в том случае, если людям сопутствует Божия благодать.

Вознося благодарения Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы Он дал нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, благословил Отечество и народ наш, чтобы исторический путь России в этот отрезок величиной в год был мирным и благополучным, — сказал глава РПЦ.

Патриарх призвал верующих помолиться за родных и близких, о наставниках, обо всех, кто окружает человека на его жизненном пути.

Новогодние молебны проходят в преддверии Нового года во всех храмах. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с поздравлениями с Новым годом перед репатриантами из бывшего Советского Союза. Он отметил, что страна укрепляет отношения с государствами, которые раньше входили в СССР.