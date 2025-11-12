Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:08

Стала известна судьба четверых пострадавших в Египте россиян

Пострадавшие после аварии в Египте четверо россиян вернутся домой 12 ноября

Четыре российских туриста, которые пострадали в автомобильной аварии Египте, вернутся в Россию 12 ноября, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Хургаде. В дипмиссии уточнили, что большинство пострадавших граждан вернулись в отели.

Четыре человека, которые получили травмы в результате аварии, сегодня улетают в Россию. Большинство пострадавших вернулись в отели, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что страховая компания «Ингосстрах» находится на связи со своими клиентами-россиянами, которые пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Египте. В результате происшествия пострадали 39 туристов, среди них 28 граждан России. Погибли 50-летняя россиянка и 39-летний водитель-египтянин.

До этого стало известно, что 14 россиян были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней тяжести, 12 человек уже вернулись в отели. Местные власти уточнили, что среди пострадавших числятся трое несовершеннолетних в возрасте от 10 до 13 лет. Авария произошла на трассе, соединяющей Хургаду и Каир. Автобус с экскурсионной группой столкнулся с грузовиком.

