Стала известна судьба четверых пострадавших в Египте россиян

Четыре российских туриста, которые пострадали в автомобильной аварии Египте, вернутся в Россию 12 ноября, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Хургаде. В дипмиссии уточнили, что большинство пострадавших граждан вернулись в отели.

Ранее сообщалось, что страховая компания «Ингосстрах» находится на связи со своими клиентами-россиянами, которые пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Египте. В результате происшествия пострадали 39 туристов, среди них 28 граждан России. Погибли 50-летняя россиянка и 39-летний водитель-египтянин.

До этого стало известно, что 14 россиян были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней тяжести, 12 человек уже вернулись в отели. Местные власти уточнили, что среди пострадавших числятся трое несовершеннолетних в возрасте от 10 до 13 лет. Авария произошла на трассе, соединяющей Хургаду и Каир. Автобус с экскурсионной группой столкнулся с грузовиком.