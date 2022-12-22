Стала известна причина повышенного интереса кошек к елкам Ветеринар Холмбоэ: елки пробуждают в кошках охотничьи инстинкты

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Кошки с наслаждением роняют новогодние елки, потому что воспринимают их как ценную добычу - она пробуждает в них охотничьи инстинкты, пишет KP.RU со ссылкой на ветеринара Патрика Холмбоэ. Он объяснил, что в домашних условиях коты зачастую лишены возможности делать привычные для них в дикой природе вещи, как, например, залезать на деревья или полноценно охотиться. Эксперт добавил, что кошки часто скучают, когда живут в квартирах из-за недостатка движения и впечатлений и в таком случае яркая и блестящая новогодняя елка становится для них главным предметом для исследования и игр.

Не вините кошку, она просто сходит с ума от интереса к елке <...> Большинство хвостатых в квартирах скучают, им не хватает движений и впечатлений, к которым они приспособлены от природы. И когда они видят украшенную, яркую, блестящую новогоднюю ель, она становится центром внимания и предметом для исследования. И для игр тоже, – объяснил Холмбоэ.

Специалист по поведению животных Мария Дельгадо согласилась с тем, что елки представляют для кошек огромный интерес, так как совмещает в себе множество привлекательных черт - на них можно залезть, также это что-то новое в уже привычном для животного пространстве, и более того - она необычно пахнет. Эксперт подтвердила, что кошки просто не могут устоять перед настолько интересным для них объектом.

Ранее стало известно, что кошки из Новосибирска массово заражаются неизвестным вирусом. Зоозащитница Анна Стародуб рассказала, что у заболевших животных наблюдаются одинаковые симптомы и течение болезни, которое можно охарактеризовать как тяжелое. Кошки страдают от диареи и рвоты, из-за чего у них наступает обезвоживание. Все заразившиеся животные были привиты, уточнила волонтер.