Стал известен внешний вид бейджа для привитых от COVID-19 на Сахалине

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Бейдж, который планируют выдавать жителям Сахалина, привившемся от коронавирусной инфекции, будет представлять собой бело-зелёную карточку на ремне с ФИО гражданина и датой вакцинации на одной стороне.

Макет разработанного на Сахалине бейджа оказался в распоряжении РИА Новости. На другой стороне знака есть надпись «Сахалинская область без COVID-19». Размер документа — 100 мм на 70 мм. Бейдж оснастят тремя степенями защиты: гильоширной сеткой, тиснением и голограммой.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что вакцинированные граждане смогут не носить маски в общественных местах, передавал NEWS.ru. Идентифицировать таких людей можно будет по бейджу.

Отличительные знаки могут начать выдавать с 17 января тем, кто получил вторую прививку. В регионе насчитывается около 6 тысяч граждан, получивших две дозы «Спутника V». Ещё 2 тысячи прошли только через первый этап.

С 15 января на Сахалине начнётся массовая вакцинация. В этот день в регион должно поступить 9,1 тысячи доз препарата.