Стал известен внешний вид бейджа для привитых от COVID-19 на Сахалине

Бейдж, который планируют выдавать жителям Сахалина, привившемся от коронавирусной инфекции, будет представлять собой бело-зелёную карточку на ремне с ФИО гражданина и датой вакцинации на одной стороне.
Макет разработанного на Сахалине бейджа
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что вакцинированные граждане смогут не носить маски в общественных местах, передавал NEWS.ru. Идентифицировать таких людей можно будет по бейджу.
Отличительные знаки могут начать выдавать с 17 января тем, кто получил вторую прививку. В регионе насчитывается около 6 тысяч граждан, получивших две дозы «Спутника V». Ещё 2 тысячи прошли только через первый этап.
С 15 января на Сахалине начнётся массовая вакцинация. В этот день в регион должно поступить 9,1 тысячи доз препарата.