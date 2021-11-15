Стадия кухонного бурчания: в КПРФ оценили возможность акций из-за QR-кодов

КПРФ становится организатором акций протеста из-за намерения правительства ввести систему QR-кодов в России, однако не может повести людей за собой «на полицейских», заявил NEWS.ru член президиума и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Кроме того, по его словам, сейчас люди сами не выражают желания выходить на уличные акции.

Пока, на мой взгляд, мы имеем взрыв недовольства, но пока он не выражается в готовности выходить на улицу. С другой стороны, сама эпидемиологическая ситуация и санитарная диктатура, которая установлена, не способствуют этому, — рассказал он.

Политик отметил, что у него пока нет заявок от избирателей на встречу с депутатом из-за системы QR-кодов. По его словам, КПРФ наверняка будет проводить такие мероприятия, «но там, где ситуация назревает и люди готовы». Кроме того, эффективная форма протеста, как считает Обухов, — запись видеообращения к президенту Владимиру Путину.

Мы ещё не прошли стадию «кухонного бурчания», — заключил он.

Ранее введённую в регионах систему QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесённого не ранее полугода назад заболевания, высоко оценили в Минздраве. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, эта и другие ограничительные меры по борьбе с инфекцией позволили снизить заболеваемость на 7,5%. При этом он отметил, что в ряде регионов рост заражений продолжается.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение о введении системы на объектах будут принимать власти каждого региона самостоятельно.

Акции противников QR-кодов прошли во многих городах России. На мероприятиях в том числе записывались видеообращения на имя президента.