23 и 24 сентября 2023 года на территории Live Арены в подмосковном поселке Новоивановское проходит Рыцарский турнир Святого Георгия. Гости смогут перенестись в эпоху Средневековья, увидеть настоящие рыцарские битвы и насладиться выступлениями артистов.

Среди участников турнира в этом году есть и представители европейских стран. Зрителей праздника ждут пешие рыцарские бои в формате 12×12, конный турнир на арене, а также сшибки на копьях и групповые бои меле. Программа пройдет с 17:00 до 20:00.

Фото с мероприятия — в галерее NEWS.ru.

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Юрий Богунов, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Богунов, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Павел Калинков, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Калинков, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Виктор Ручкин, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Ручкин, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Алексей Тихонов и Андрей Камин, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Тихонов и Андрей Камин, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Андрей Богданов и Павел Калинков, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Богданов и Павел Калинков, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Илья Савельев и Алексей Тихонов, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Савельев и Алексей Тихонов, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участник турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя