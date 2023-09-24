Андрей Камин и Павел Калинков, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
23 и 24 сентября 2023 года на территории Live Арены в подмосковном поселке Новоивановское проходит Рыцарский турнир Святого Георгия. Гости смогут перенестись в эпоху Средневековья, увидеть настоящие рыцарские битвы и насладиться выступлениями артистов.
Среди участников турнира в этом году есть и представители европейских стран. Зрителей праздника ждут пешие рыцарские бои в формате 12×12, конный турнир на арене, а также сшибки на копьях и групповые бои меле. Программа пройдет с 17:00 до 20:00.
Фото с мероприятия — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Богунов, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Богунов, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Павел Калинков, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Павел Калинков, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктор Ручкин, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктор Ручкин, участник турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Тихонов и Андрей Камин, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Тихонов и Андрей Камин, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Богданов и Павел Калинков, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Богданов и Павел Калинков, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Илья Савельев и Алексей Тихонов, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Илья Савельев и Алексей Тихонов, участники турнира Святого Георгия во время джостинга (сшибки на копьях)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время меле «Свалка по-старинному»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники турнира Святого Георгия во время исторического средневекового боя