Срок действия ПЦР-теста в России ограничили из-за «омикрона»

В России решено ограничить срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию 48 часами из-за «омикрон»-штамма, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее результат анализа считался действительным 72 часа. Она также отметила, что случаев заражения новым вариантом COVID-19 в стране не зафиксировано, передаёт РИА Новости.

С учётом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48, — сообщила Попова.

Она также рассказала, что случаев заражения новым штаммом «омикрон» в РФ пока не обнаружено, но его распространение и трансмиссивность очень высоки. В аэропортах организовано бесплатное тестирование прибывающих из рисковых стран.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация с новым штаммом «омикрон» требует немедленного всестороннего изучения, так как мутации в этом штамме усиливают его способность проникать в клетки.

Попова рассказала, что за прошедшую неделю заболеваемость в России снизилась на 8%, а по сравнению с началом ноября — на 16%. Она также призвала россиян провести новогодние праздники дома, не выезжая из страны. По её словам, ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и туристы вместо отдыха могут получить значительное количество проблем.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».