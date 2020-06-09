Среди заразившихся коронавирусом в РФ несовершеннолетние составляют 7,5%

https://static.news.ru/photo/c4a4a048-aa3a-11ea-8b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России коронавирус официально подтверждён у 35,6 тыс. детей до 18 лет, что составляет 7,5% из общего числа заразившихся, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5% детей в возрасте до 18 лет. Это 35,6 тыс. детей, — цитирует ТАСС Голикову.

Она также сообщила, что тестирование на COVID-19 было проведено в 846 организациях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации. В 94% учреждений не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом: ни у воспитанников, ни у персонала.

Как писал NEWS.ru, за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 46 военнослужащих. Таким образом, число справившихся с болезнью достигло порядка 4,5 тыс. человек. Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 463. При этом в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования на COVID-19. Кроме того, 74 военных сняли с контроля врачей после двух недель наблюдения после второго отрицательного анализа. В Минобороны пояснили, что в последние недели число выздоравливающих превышает количество заболевших COVID-19.