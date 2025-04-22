23 апреля 2025 года — середина самой радостной недели в православном календаре. После Светлого Христова Воскресения наступает Пасхальная седмица, и ее третий день называют средой Светлой недели. В народе этот день прозвали Хороводницей. Разбираемся, откуда пошло название, что принято делать в этот день и как его праздновали раньше.
Какого числа Хороводница в 2025 году
Светлая седмица всегда начинается с Пасхи. В 2025 году праздник выпадал на 20 апреля. Значит, Хороводница, или Светлая среда, приходится на 23 апреля. Это день, когда Пасха в самом разгаре: литургии, крестные ходы и веселье идут рука об руку.
Почему среду Светлой седмицы назвали Хороводницей
На Руси каждая Пасхальная неделя имела свои прозвища. Понедельник — Мокрый, вторник — Купальница, а среда — Хороводница. Название напрямую связано с народными гуляньями: в этот день после службы молодежь выходила на улицы и водила хороводы. Делали это не ради забавы — считалось, что хороводы «разгоняют» зиму и пробуждают землю от сна.
Песни, игры, свистульки, расписные платки — все это сопровождало пасхальные хороводы. И хотя праздник был церковным, в Хороводницу православие легко уживалось с народными обычаями. Веселые обряды в этот день считались допустимыми и даже желанными — уныние было под строжайшим запретом.
Среда Светлой седмицы: что можно и нельзя делать
Главное правило Светлой недели остается неизменным: радуйтесь. Считается, что тот, кто грустит или ленится в Пасхальные дни, тот отталкивает от себя благодать.
По традиции в среду Светлой недели верующие
- обязательно посещали утреннюю службу,
- продолжали христосоваться,
- водили хороводы на полянах и улицах,
- угощали друг друга куличами и яйцами,
- звали гостей или сами шли в гости.
А вот что не рекомендуется делать:
- унывать, ругаться, ссориться;
- заниматься тяжелым трудом;
- пренебрегать молитвой;
- грубить ближнему.
Хороводница — хороший день, чтобы помириться с друзьями и родственниками, простить обиды, поделиться радостью и весельем.
Можно ли посещать кладбище в среду после Пасхи по традициям
Это вопрос, который волнует многих. Церковь не запрещает поездки на кладбище в Светлую седмицу, но все же рекомендует воздержаться до Радоницы — она в 2025 году будет 29 апреля. Пасхальная неделя — время жизни, торжества и Воскресения, и скорбь в эти дни идет вразрез с духом праздника.
Тем не менее, если вы хотите тихо вспомнить родных и возложить веточку вербы или красное яйцо — это допустимо. Главное не устраивать поминок и грустных разговоров. Пасха — праздник жизни, а не смерти.
Среда Светлой недели — продолжение Пасхи, а не обычный будний день. Поэтому не стоит тратить его на быт и заботы. Лучше выйдите в парк, позвоните близким, принесите в дом что-то яркое.
Читайте также:
Заливной пирог с фаршем: готовим по очень простому и быстрому рецепту
Пасхальная неделя по дням: традиции, молитвы, приметы
И в чай, и для похудения — все о лимоне: секреты здоровья и красоты
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Католическая Пасха — 2025: когда празднуют, история, традиции