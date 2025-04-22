Среда Светлой седмицы: день Хороводницы, радости и народных гуляний

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

23 апреля: традиции Хороводницы, приметы, обычаи

23 апреля 2025 года — середина самой радостной недели в православном календаре. После Светлого Христова Воскресения наступает Пасхальная седмица, и ее третий день называют средой Светлой недели. В народе этот день прозвали Хороводницей. Разбираемся, откуда пошло название, что принято делать в этот день и как его праздновали раньше.

Какого числа Хороводница в 2025 году

Светлая седмица всегда начинается с Пасхи. В 2025 году праздник выпадал на 20 апреля. Значит, Хороводница, или Светлая среда, приходится на 23 апреля. Это день, когда Пасха в самом разгаре: литургии, крестные ходы и веселье идут рука об руку.

Почему среду Светлой седмицы назвали Хороводницей

На Руси каждая Пасхальная неделя имела свои прозвища. Понедельник — Мокрый, вторник — Купальница, а среда — Хороводница. Название напрямую связано с народными гуляньями: в этот день после службы молодежь выходила на улицы и водила хороводы. Делали это не ради забавы — считалось, что хороводы «разгоняют» зиму и пробуждают землю от сна.

Песни, игры, свистульки, расписные платки — все это сопровождало пасхальные хороводы. И хотя праздник был церковным, в Хороводницу православие легко уживалось с народными обычаями. Веселые обряды в этот день считались допустимыми и даже желанными — уныние было под строжайшим запретом.

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Фото: Shutterstock/FOTODOM Как называется третий день Пасхальной недели?

Среда Светлой седмицы: что можно и нельзя делать

Главное правило Светлой недели остается неизменным: радуйтесь. Считается, что тот, кто грустит или ленится в Пасхальные дни, тот отталкивает от себя благодать.

По традиции в среду Светлой недели верующие

обязательно посещали утреннюю службу,

продолжали христосоваться,

водили хороводы на полянах и улицах,

угощали друг друга куличами и яйцами,

звали гостей или сами шли в гости.

А вот что не рекомендуется делать:

унывать, ругаться, ссориться;

заниматься тяжелым трудом;

пренебрегать молитвой;

грубить ближнему.

Хороводница — хороший день, чтобы помириться с друзьями и родственниками, простить обиды, поделиться радостью и весельем.

Можно ли посещать кладбище в среду после Пасхи по традициям

Это вопрос, который волнует многих. Церковь не запрещает поездки на кладбище в Светлую седмицу, но все же рекомендует воздержаться до Радоницы — она в 2025 году будет 29 апреля. Пасхальная неделя — время жизни, торжества и Воскресения, и скорбь в эти дни идет вразрез с духом праздника.

Тем не менее, если вы хотите тихо вспомнить родных и возложить веточку вербы или красное яйцо — это допустимо. Главное не устраивать поминок и грустных разговоров. Пасха — праздник жизни, а не смерти.

Среда Светлой недели — продолжение Пасхи, а не обычный будний день. Поэтому не стоит тратить его на быт и заботы. Лучше выйдите в парк, позвоните близким, принесите в дом что-то яркое.

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